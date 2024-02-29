Бедняков объяснил, почему Регина Тодоренко осталась в России и молчит о войне: она готова переступать через людей

Телеведущая и певица родом из Одессы, а ныне циничная путинистка Регина Тодоренко всеми возможными способами поддерживает террористическую политику России против Украины, игнорируя геноцид своего народа. По словам телеведущего Андрея Беднякова, снимавшегося с предательницей в 10-11 сезонах известного тревел-шоу "Орел и Решка", Тодоренко была ему неприятна из-за ее желания получить громкую славу.

Славу получить ей удалось, впрочем, только на Родине как украинке-предательнице. Бедняков в интервью "Про війну" утверждает, что коллега ему всегда была неприятна, а ее постоянное проживание в России и умолчание геноцида для него не стало неожиданностью.

"Многие начали говорить, почему Регина Тодоренко ничего не говорит, это неожиданность. А для меня это не было неожиданностью. Я знал Регину Тодоренко. Мы с ней никогда не дружили. Никогда. Она пыталась со мной дружить, а я людей вижу сразу. Я по человеку могу сказать, что это за человек. Мне достаточно одного-двух контактов. Она не была моим другом", – рассказал он.

Телеведущий объяснил, что всегда пытался ее обходить и не контактировали. Но, учитывая съемки двух сезонов "Орла и Решки", им все же приходилось вместе проводить время.

"Где-то там корпоративы нам надо было вести вдвоем, так я никогда не соглашался вести с ней. И она там в интервью говорила: "Вот почему Бедняков со мной не хочет..." Потому что я видел, я понял, мне Регина Тодоренко была не интересна. Она не была другом. Там главное карьера, деньги, популярность, слава. Она готова была переступать через людей", – объяснил Бедняков.

В частности, он вспомнил о мечте Тодоренко вернуться в Украину и прогуляться по "Адессе". Телеведущий предостерег, что если она попытается ступить на украинскую землю, ее сразу забрасывают яйцами, потому что общество перестало быть таким гостеприимным к предателям.

"В чем проблема тех селебрити, которые у нас уже давно в этом бизнесе? Потому что "мы думаем, что все будет, как когда-то. Все немного поговорят и забудут". А уже общество не такое. И эта правильная тенденция набирает новые обороты. То есть никто уже не забудет, как когда-то. Сейчас уже такого не будет, а они это не понимают. Когда ты здесь уже начнешь жить и видеть, как меняется украинское общество, вот тогда ты уже поймешь. А то, что она там говорит, что приедет в Одессу, возможно, она верит, как сказал Медведев, что "Адесса давай назад". Возможно она так же думает, что Россия заберет и Одессу и она будет гулять по своему [родному городу]", – резюмировал он.

Ранее OBOZ.UA писал, кому еще из украинских артистов, кроме Регины Тодоренко, поддержка России вылезла боком. Они зарабатывают "кровавые" деньги и не стесняются поддерживать войну.

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