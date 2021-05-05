Баста впервые обратился к фанатам по поводу своего визита в Киев. Видео

Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которого недавно заметили в Киеве, записал для поклонников видеообращение, в котором сообщил, что с ним все хорошо и переживать за него не стоило.

Соответствующий ролик артист опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), подписав словом "срочно".

"Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило. Жив-здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо. Будьте здоровы, крепко обнимаю", – сказал Баста.

Кроме того, рэпер провел прямой эфир, в котором пообщался с подписчиками и рассказал, что раньше он часто бывал в Киеве и навещал близких "без прецедентов".

Также артист отреагировал на слова экс-лидера Правого Сектора в Одессе Сергея Стерненко, который говорил, что "неравнодушные граждане готовы дать около 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении" Басты.

"Я бы сам пришел, где можно сдаться за косарик", – ответил исполнитель.

По словам Басты, его концерт в Киеве все-таки состоится, и он "с удовольствием выступит", а весь список мероприятий есть на сайтах.

Напомним, что Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года, после того, как он посещал с концертами оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Также ранее стало известно, что рэпер Баста планировал провести концерт в Киеве, который должен состояться летом 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, охранники российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко), который находится в Киеве, пыталась избить украинца, который спросил у певца о посещении им оккупированного Россией Крыма.