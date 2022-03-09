Басков пожаловался на "атаки" украинцев и заявил, что скоро мир поймет, почему Россия бомбит Украину

Российский певец Николай Басков снова распространил кремлевскую пропаганду и пожаловался на "атаку" с Запада. В то время когда украинцы пытались достучаться до россиян и донести правду о том, что на территорию Украины напали российские оккупанты и бомбят украинские города. Исполнитель отметил, что его и еще многих звездных друзей Кремля "атаковали" звонками.

Об этом Басков рассказал во время заседания правительства Московской области, которое транслировали в прямом эфире на телеканале "360tv". Он заявил, что сейчас мир не слышит Россию, но вскоре все поймут, что они пытаются "помочь" нуждающимся людям.

"Россия не только щедрая страна, Россия – за правду. На нас идет информационная, эмоциональная и психологическая атака, которую я сам пережил. Запад хочет запугать и расшатать российское общество, но надо держаться вместе и оставаться людьми", – обратился к российским политикам Николай Басков.

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"Золотой голос России" отметил, что задача русского народа – "спасти" граждан с помощью так называемой спецоперации в Украине. Особенно "спасать" нужно тех, кто проживает на оккупированной территории Л/ДНР и восемь лет живет в окопах, якобы из-за того, что на них напала украинская армия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Басков выдал новое бредовое заявление о фашизме и биологическом оружии в Украине. Исполнитель передал риторику президента РФ Владимира Путина, что якобы российские оккупанты собрались освобождать украинскую землю от нацистов.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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