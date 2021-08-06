'Барби' из США потратила 80 тыс. долларов на процедуры и хочет создать армию своих клонов. Фото

43-летняя американка Марсела Иглесиас потратила более 80 тысяч долларов на косметические процедуры, чтобы выглядеть как кукла Барби. Теперь женщина хочет создать армию своих клонов.

Марсела отрицает, что делала пластические операции. Недавно она узнала о клонировании человека и заявила, что хочет поучаствовать в этом. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам американки, она хочет создать целую собственную армию Барби и пожертвовать свои органы тем, кто в них нуждается.

"Я хочу, чтобы меня клонировали, а затем посмотрю, сможем ли мы использовать эти органы для пожертвования или для себя в будущем. Было бы здорово создать армию клонов. Пациентов, которым требуется трансплантация органов, гораздо больше, чем донорских органов", – сказала "копия" Барби.

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Отмечается, что после смерти отца Марселе пересадили стволовые клетки из пуповины в кровоток. Процедуру ей сделали в США примерно за 6 тысяч долларов. По мнению женщины, это укрепило ее иммунную систему.

На данный момент Марсела пытается связаться с профессором, который изучает клонирование, чтобы обсудить создание своих клонов.

Напомним, ранее модель из Одессы Валерию Лукьянову, которую называют "украинской Барби", заподозрили в использовании фоторедакторов, а также в пластике после опубликованной школьной фотографии. В ответ на критику девушка выложила резкий пост и другие детские снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная модель 43-летняя Алисия Дувалл сделала более чем 360 косметических процедур и заявила, что больше не будет ложиться на операционный стол. После неудачных операций знаменитость должна колоть ботокс для лица каждые полгода.