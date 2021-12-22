Барбара Брыльска не может ходить: актриса сломала позвоночник

Известная советская актриса Барбара Брыльска получила серьезную травму – у артистки сломан позвоночник. Звезда новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" рассказала, что она не двигается самостоятельно и практически не разговаривает.

Об этом сообщили корреспонденты портала PopCornNews. Знаменитость отменила все интервью и попросила журналистов не беспокоить ее в ближайшее время.

Как именно артистка получила травму, пока неизвестно. Она призналась СМИ, что молится о своем дальнейшем выздоровлении, однако никаких прогнозов от медиков не имеет.

"Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит – реабилитация и так далее. Я не в форме – в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю. Никто не знает", – сообщила 80-летняя звезда журналистам по телефону.

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Напомним, в марте 2020 года стало известно, что Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у артистки рак языка. Она предпочитает не распространяться о своей болезни, а в период пандемии и вовсе не выходила на связь с прессой и фанатами.

Коротко о знаменитости:

Барбара Брыльска – актриса польского происхождения. Родилась 5 июня 1941 года в деревне Скотники возле Лодзи (Польша).

Первой заметной ролью артистки стала Эва в фильме "Потом наступит тишина" (1966). Широкая известность пришла к после выхода на экраны ленты "Фараон". Но всемирная слава в советском кино пришла к актрисе после того, как её пригласил сыграть главную роль Нади Шевелёвой в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром" режиссёр Эльдар Рязанов.

Есть сын Людвиг (1983). Её дочь, актриса и модель Барбара Космаль (1973–15.05.1993), трагически погибла в автомобильной катастрофе близ Бжезины.

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