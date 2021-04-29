Бандуристка KRUTЬ рассекретила детали о грандиозном проекте Пономарева

Народный артист Украины Александр Пономарев написал музыку к традиционному пасхальному песнопению, слова которого не менялись уже сотни лет. Он пригласил поучаствовать в грандиозном мероприятии известных артистов, среди которых – бандуристка Марина Круть, известная своим выступлением на Национальном отборе на "Евровидение 2020".

Так, OBOZREVATEL стало известно, что 27 апреля в дендропарке "Добропарк" состоялись съемки праздничного клипа к Пасхальным праздникам на каноническое песнопение "Христос Воскрес!" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, KRUTЬ в эксклюзивном комментарии изданию также рассказала о своих впечатлениях после проделанной работы.

"Еще с детства Александр был для меня большим примером и, так сказать, легендой нашего города Хмельницкого, поэтому для меня это было большой неожиданностью! Работать вместе с этим артистом очень-очень большая честь. От себя я добавила немного украинской этники. Собственно, я подыгрывала на бандуре, на куплете Александра. Его часть выполняется на украинском, так, по моему мнению, традиционный украинский инструмент был очень кстати. Не помню вообще похожих проектов за последнее время в Украине, таких масштабных, где привлечены оркестр, хор, традиционные инструменты и так много артистов", – сказала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная певица Надя Дорофеева представила публике свою новую песню под названием "Зависимость". Она исполнила хит на легендарной сцене "Голоса країни".