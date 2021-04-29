Бандуристка KRUTЬ рассекретила детали о грандиозном проекте Пономарева

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
1 минута
242
Бандуристка KRUTЬ приняла участие в грандиозном проекте Пономарева

Народный артист Украины Александр Пономарев написал музыку к традиционному пасхальному песнопению, слова которого не менялись уже сотни лет. Он пригласил поучаствовать в грандиозном мероприятии известных артистов, среди которых – бандуристка Марина Круть, известная своим выступлением на Национальном отборе на "Евровидение 2020".

Так, OBOZREVATEL стало известно, что 27 апреля в дендропарке "Добропарк" состоялись съемки праздничного клипа к Пасхальным праздникам на каноническое песнопение "Христос Воскрес!" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, KRUTЬ в эксклюзивном комментарии изданию также рассказала о своих впечатлениях после проделанной работы.

"Еще с детства Александр был для меня большим примером и, так сказать, легендой нашего города Хмельницкого, поэтому для меня это было большой неожиданностью! Работать вместе с этим артистом очень-очень большая честь. От себя я добавила немного украинской этники. Собственно, я подыгрывала на бандуре, на куплете Александра. Его часть выполняется на украинском, так, по моему мнению, традиционный украинский инструмент был очень кстати. Не помню вообще похожих проектов за последнее время в Украине, таких масштабных, где привлечены оркестр, хор, традиционные инструменты и так много артистов", – сказала девушка.

Олександр Пономарев на съемках клипа.
Кадр со съемок клипа.
Кадр со съемок праздничного клипа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная певица Надя Дорофеева представила публике свою новую песню под названием "Зависимость". Она исполнила хит на легендарной сцене "Голоса країни".

Украинаклипшоу-бизнесшоузвездылюдиАлександр Пономарев