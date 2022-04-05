'Бандера дойдет до тебя': российский художник показал мародерство военных РФ в Украине меткой картиной

Российский художник Семен Скрепецкий нарисовал картину, в которой изобразил мародерство российских военных в Украине. Его работа, название которой он предложил придумать подписчикам, собрала множество восторженных комментариев в сети.

Соответствующую картину Скрепецкий разместил на личных страницах в соцсетях и Telegram-канале. Отметим, что художник славится своими карикатурами на Владимира Путина и его политический режим (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Скрепецкий написал: "Картина без названия", предложив своим подписчикам придумать самим его.

На картине изображен украинский политический деятель Степан Бандера в вышивание, который в разы больше россиян, бегущих от него. Художник показал лидера украинских националистов наступающим на российских солдат.

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В свою очередь, оккупанты, прихватив с собой из украинских городов стиральную машинку, унитазы и мешки с вещами, бегут от Бандеры. Добавим, что они изображены одетыми в кокошники, шапки-ушанки и военную форму.

В комментариях пользователи сети засыпали комплиментами Семена Скрепецкого за то, что он показал правду о мародерстве войск России в Украине, а также предложили свои названия для картины.

"Бандера дойдет до тебя", "Картина огонь", "Страшный сон Лилипутии", "Бандера приходит, порядок наводит", "Шедевр. Распечатаю и повешу у себя на работе", "Степан Бандера уничтожает русню", "А я иду, шагаю по русне. Или как сделать русский фарш", "Героическое отступление с трофеями", "Степан Бандера провожает орков", "Это шедевр, спасибо вам", "Бегство шакалов", – пишут люди.

OBOZREVATEL писал о том, что художник Владимир Прокопенко нарисовал жуткую картину с президентом России Владимиром Путиным.

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