Байден встретился с Елизаветой II и сравнил ее со своей матерью

Президент США Джо Байден в компании своей супруги Джилл провел закрытую встречу с Елизаветой II в Виндзорском замке. После чего американский лидер отметил, что королева была очень щедрой и напомнила ему мать.

Об этом сообщает издание People. По словам инсайдеров, Байден также назвал переговоры с Елизаветой II "отличным разговором".

"Королева была очень любезна. Она напомнила мне мать – своей щедростью, а также внешностью", – заявил президент США.

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По словам Байдена, Елизавета II расспрашивала его о президенте РФ Владимире Путине и лидере Китая Си Цзиньпине. Глава Белого дома также сообщил, что пригласил королеву Великобритании приехать с визитом в США.

К слову, во время саммита Большой семерки 46-й президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл нарушили международный протокол. Пара прибыла в ботанический сад "Эдем" в Корнуолле, Британия, уже после прибытия королевы Елизаветы II.

Добавим, что для Елизаветы II саммит G7 стал первым большим официальным мероприятием после смерти ее супруга герцога Эдинбургского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первый день саммита лидеров G7 отличился рядом казусов и забавных инцидентов.