Бабкин перепел свой хит 'Я солдат': теперь там есть легендарная фраза 'русский корабль, иди нах*й'

Известный украинский певец, солист группы "5’nizza" Сергей Бабкин почти полностью переделал свой популярный хит "Я солдат", в котором теперь звучит фраза "русский корабль, иди нах*й". Теперь это песня стала гимном украинских солдат.

Соответствующая запись появилась на YouTube-канале "Студия Квартал 95". Сергей Бабкин спел просто под гитару, а в опубликованном видео показали разные кадры – от красивых украинских городов до страшных последствий войны, которые сделали российские войска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что за несколько часов публикации на YouTube новой версии песни, клип посмотрели почти 30 тысяч людей. Некоторые строчки звучат так:

Видео дня

"Я – солдат, я не спал давно, но питает меня силой мужской моя родная земля под ногами. Я солдат – тем, кто к нам пришел с дырявой бошкой – отобью я ее сапогами. Пусть враг орет, разорванный рот будут прахом, мы рвем их без страха. Краще всіх лікарських крапель, русский военный корабль – иди нах*й", – говорится в начале песни.

Далее Бабкин поет о том, что он не хотел войны.

"Я - солдат и, поверьте, не хотел я войны, но она заполняет все прямые эфиры. Я солдат, солдат своей любимой страны, я герой свободного и нового мира", – поет солист группы "5’nizza".

В комментариях под видео многие украинцы поблагодарили за такие слова

"Спасибо Сергей за поднятие боевого духа!", "Когда закончится этот ужас, я овладею эти аккорды и спою новые слова, держимся!", "Великолепное исполнение", "Спасибо за песню", "За нами правда, за нами победа", "Спасибо Сергей, за эту песню, за силу воли", "Спасибо, учим слова! Скоро со всех улиц будет играть новая песня", "Почти 20 лет спустя та же песня, но какая же она другая!", "Отличное исполнение, русский корабль – по известному маршруту", "Вот это прекрасная поддержка", "Классно и каждое слово в точку. Спасибо", "Очень сильно", – пишут люди.

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