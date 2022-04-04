Автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями" написала новый стих о войне

Известная украинская поэтесса Анастасия Дмитрук написала стихотворение "За Харків, Марік, за Ірпінь". Писательница, одетая в гольф с символом ВСУ, описала, как будут умирать оккупанты на украинской земле.

Произведение Дмитрук прочла на своем Youtube-канале. Автор прославились благодаря популярной поэзии 2014 года "Никогда мы не будем братьями".

"Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", – пишет Дмитрук.

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Писательница адресовала эти строки "мощной армии русни", которая пытает мирных жителей Украины без оружия. "Все будет Чернобаевка! Слава ВСУ!" – написала Дмитрук.

Анастасия Дмитрук прославилась в 2014 году, когда написала стихотворение "Никогда мы не будем братьями" после аннексии Крыма. Вместе с украинскими музыкантами она положила строки на музыку. Видеоклип собрал 20 миллионов просмотров на YouTube.

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