Автор песни о Киеве Леонид Духовный трагически погиб в результате пожара

Украинский бард Леонид Духовный, известный своей песней "А без Подола Киев невозможен", трагически погиб в США во время пожара на 84 году жизни. Певец, эмигрировавший в Америку еще в 1992 году, скончался в результате внезапного дневного пожара 5 мая.

Прощание с Духовным состоится в Пало-Альто (Калифорния) во вторник, 10 мая. Об этом написал его друг и ученик Григорий Котляр на своей странице в Facebook.

Беда пришла, братцы. Горе. Страшная и печальная новость. Шок. В результате дневного внезапного пожара трагически погиб Леонид Духовный... Нелепая, шокирующая смерть. Как будто это может быть как-то по-другому", – поделился печальным известием мужчина.

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Известно, что Духовный родился 18 июля 1938 года в Киеве, был известным автором и организатором движения КСП (Клуб самодеятельной песни). В США бард организовал клуб авторской песни "Полуостров". За всю свою жизнь Духовный сочинил около 200 песен. Наиболее известны – "Давай поговорим", "Вальс двоих", "Евбаз", "Шулявка", "Сырец", "Бессарабка".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в возрасте 77 лет скончался известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко. О трагической новости сообщила его супруга Марина.