Автор песен для звезд, которого игнорировали, объяснил, почему сложно работать с артистами: песни на украинском языке не хотели даже слушать

Певец и автор песен для звезд LESAN, настоящее имя которого Александр Круглый, рассказал, почему сложно работать с украинскими артистами. Он отметил, что в начале карьеры почти никто из отечественных знаменитостей не обращал внимания на его композиции, особенно украиноязычные.

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Впервые на проблемы в сотрудничестве со звездами шоу-бизнеса юноша пожаловался в 2021 году, когда принял участие в музыкальном талант-шоу "Поют все". По словам исполнителя, он пытался связаться с певцами разными способами, однако в большинстве случаев сталкивался с игнорированием.

"В Instagram писал и на сайты залезал, артисты, менеджера, многие просто читают и не отвечают. Хотя бы написали: "ты делаешь плохо, нам не подходит", или: "классно". Хоть что-то", – поделился LESAN.

Через год после участия в талант-шоу артист начал приобретать популярность, выпуская личные треки. В интервью Weekend Show на Youtube-канале M1 Александр Круглый рассказал, что сейчас больше времени уделяет развитию собственного творчества, однако замечает определенные изменения в работе отечественных артистов.

"До полномасштабной войны я продавал песни, но это, в общем, были артисты СНГ. В Украине, кстати, была такая проблема, что когда я предлагал украиноязычные песни, их никто не хотел даже послушать", – рассказал автор песен.

Он отметил, что сложности возникали из-за менеджеров звезд. Певец вспомнил: директора артистов часто отказывали в сотрудничестве, если им не понравился трек, даже не показывая его потенциальному исполнителю.

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