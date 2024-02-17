Автор 'Николаевского Ванька' в первом интервью раскрыл, сколько людей знают его реальное имя и когда исчезнет канал

Автор популярного Telegram-канала "Николаевский ванек", который уже почти два года анонимно сообщает украинцам важную информацию о боевых действиях и поддерживает подписчиков, дал первое интервью. Он не раскрыл имя, но признался, что может исчезнуть после победы Украины против России.

Разговор с автором канала опубликовал журнал Elle. При условии анонимности "Николаевский Ванек" рассказал об особенностях своей работы, стиле написания постов и будущих планах.

Блог неизвестного автора из Николаева стал феноменом в Украине, ведь в бешеном темпе набрал более 2 миллионов подписчиков. На анонима ссылаются СМИ, у него просят помощи военные, а украинцы следят за постами "Ванька" каждую воздушную тревогу и не только.

"Я думаю, это, возможно, из-за того, что канал разноплановый и контент на нем меняется время от времени, все зависит от массы факторов, связанных с "основной работой". Люди доверяют, потому что, видимо, понимают, что подводить их никто не собирается", – объясняет свой успех собеседник издания.

Очень многих украинцев интересует, кто прячется за фотографией канала. Некоторые даже предполагают, что это глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, ведь он сам давал неоднозначные намеки в интевью, то соглашаясь, то опровергая, что ведет популярный канал.

"Не читаю эти версии, да и вообще как-то безразлично, что там. Реальную информацию знает от силы людей 15, не более, преимущественно "коллеги по цеху". Они тоже сами работают на результат, на все остальное им плевать", – рассказал " Ванек".

Он также раскрыл, что в последнее время чувствует "демотивацию и большую усталость", поэтому "держать планку" становится все сложнее. После победы Украины канал, вероятно, просто исчезнет.

"Я не думаю, что канал будет существовать после войны, по крайней мере, таких планов нет. Я думаю, что канал исчезнет так же внезапно, как и появился, но еще непонятно, как и когда закончится эта война. Поэтому никаких мыслей о будущем формате пока что нет", – рассказал анонимный автор канала.

Он пожелал украинцам "держать строй" и не отчаиваться из-за трагедий, ведь за слабость народ может заплатить гораздо больше.

Ранее OBOZ.UA писал, кто такая Klavdia Petrivna, которая разрывает чарты и прячется за анонимностью. В сеть выложили достаточно доказательств, фото и видео.

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