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Автор "Николаевского Ванька" в первом интервью раскрыл, сколько людей знают его реальное имя и когда исчезнет канал

Катерина Малай
Люди
2 минуты
5,4 т.
Автор 'Николаевского Ванька' в первом интервью раскрыл, сколько людей знают его реальное имя и когда исчезнет канал

Автор популярного Telegram-канала "Николаевский ванек", который уже почти два года анонимно сообщает украинцам важную информацию о боевых действиях и поддерживает подписчиков, дал первое интервью. Он не раскрыл имя, но признался, что может исчезнуть после победы Украины против России.

Разговор с автором канала опубликовал журнал Elle. При условии анонимности "Николаевский Ванек" рассказал об особенностях своей работы, стиле написания постов и будущих планах.

Блог неизвестного автора из Николаева стал феноменом в Украине, ведь в бешеном темпе набрал более 2 миллионов подписчиков. На анонима ссылаются СМИ, у него просят помощи военные, а украинцы следят за постами "Ванька" каждую воздушную тревогу и не только.

"Я думаю, это, возможно, из-за того, что канал разноплановый и контент на нем меняется время от времени, все зависит от массы факторов, связанных с "основной работой". Люди доверяют, потому что, видимо, понимают, что подводить их никто не собирается", – объясняет свой успех собеседник издания.

Автор "Николаевского Ванька" в первом интервью раскрыл, сколько людей знают его реальное имя и когда исчезнет канал

Очень многих украинцев интересует, кто прячется за фотографией канала. Некоторые даже предполагают, что это глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, ведь он сам давал неоднозначные намеки в интевью, то соглашаясь, то опровергая, что ведет популярный канал.

"Не читаю эти версии, да и вообще как-то безразлично, что там. Реальную информацию знает от силы людей 15, не более, преимущественно "коллеги по цеху". Они тоже сами работают на результат, на все остальное им плевать", – рассказал " Ванек".

Он также раскрыл, что в последнее время чувствует "демотивацию и большую усталость", поэтому "держать планку" становится все сложнее. После победы Украины канал, вероятно, просто исчезнет.

"Я не думаю, что канал будет существовать после войны, по крайней мере, таких планов нет. Я думаю, что канал исчезнет так же внезапно, как и появился, но еще непонятно, как и когда закончится эта война. Поэтому никаких мыслей о будущем формате пока что нет", – рассказал анонимный автор канала.

Он пожелал украинцам "держать строй" и не отчаиваться из-за трагедий, ведь за слабость народ может заплатить гораздо больше.

Ранее OBOZ.UA писал, кто такая Klavdia Petrivna, которая разрывает чарты и прячется за анонимностью. В сеть выложили достаточно доказательств, фото и видео.

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