Астровская сбросила 22 кг и раскрыла секрет похудения

Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Алина Астровская рассказала, что в ее жизни был момент, когда она поправилась на 22 кг. По словам знаменитости, это связано с гормональным сбоем и неправильным питанием.

Телезвезда отметила, что тогда была очень крупной. О том, что у Астровской есть лишний вес, ей намекнули подруги, и тогда она взялась за свою фигуру. Об этом ведущая сообщила в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Знаменитость заявила, что у нее ничего не получалось около года и из-за этого она страдала и даже впадала в депрессию. Девушка занималась спортом, пила таблетки для похудения, но это только ухудшало здоровье Астровской.

В результате телеведущая изменила свое отношение к питанию и образ жизни: наладила режим сна, стала вегетарианкой.

"Теперь я отношусь к себе с любовью и трепетом", – добавила Астровская.

Напомним, ранее Алина Астровская резко ответила своим хейтерам в социальной сети. Так, девушке часто приходят сообщения о том, что она слишком худая и ей это якобы не идет.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладательница престижного титула "Мисс Украина-Вселенная 2020" Елизавета Ястремская рассказала, как похудела на 20 кг. Так, по словам девушки, она придерживалась правильного питания и регулярно занималась спортом, однако окончательно прийти в норму ей помогла влюбленность.