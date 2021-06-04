Астафьева в трендовом купальнике в горох позировала на отдыхе. Фото

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась летними фото, на которых позировала в трендовом в этом сезоне купальнике с ярким принтом. Она дополнила образ солнцезащитными очками круглой формы.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, она появилась в цельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее пышные формы. Мокрые волосы были аккуратно зачесаны назад.

"Моя красивая кошка", "Как всегда шикарна!", "Очень круто", "Море, красота! Дарья,как всегда самая красивая!", "Идеальная", "Королева", "Так приятно на вас смотреть!", – написали в комментариях восторженные фанаты.

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Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного номера журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева примеряла дерзкий образ: черное боди скомбинировала с колготками в сетку и кожаным аксессуаром. В объектив звезда смотрела уверенно, а объемный рукав, который напоминал огромный цветок, добавлял ее образу еще больше загадочности.