Астафьева призналась, в каком возрасте впервые снялась обнаженной

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась откровенными подробностями своей жизни. Знаменитость призналась, в будучи в юном возрасте она впервые снялась обнаженной.

Так, по словам Астафьевой, на первую фотосъемку в стиле ню певица решилась в 17-18 лет. А самый большой гонорар, который ей предлагали за то, чтобы "выкупить" ее у продюсера составлял 2,5 млн долларов, говориться в интервью журналистке, супруге Дмитрия Комарова и обладательнице титула Мисс Украина-2016 Александре Кучеренко.

Также артистка призналась, в какой самой высокооплачиваемой съемке она участвовала.

"Это была съемка не в стиле ню. Я смогла себе позволить квартиру. Несколько сотен долларов. Триста", – говорила звезда.

Помимо этого Астафьева заявила, что была бы не против возродить группу Nikita, однако не на долго. По словам артистки, если бы она не ушла от продюсера Юрия Никитина, то не была бы такой счастливой, как сейчас. Как утверждала в интервью Даша, в группе звезда получала не большой процент от гонораров – менее 50%.

Коротко о знаменитости: Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1. Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера (1926–2017) – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

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