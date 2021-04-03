Астаф'єва зізналася, в якому віці вперше знялася оголеною

Українська модель, співачка, акторка і колишня солістка гурту NikitA Даша Астаф'єва поділилася відвертими подробицями свого життя. Знаменитість зізналася, що ще в юному віці вона вперше знялася оголеною.

Так, за словами Астаф'євої, на першу фотозйомку в стилі ню співачка зважилася в 17-18 років. А найбільший гонорар, який їй пропонували за те, щоб "викупити" її у продюсера становив 2,5 млн доларів, говориться в інтерв'ю журналістці, дружині Дмитра Комарова та володарки титулу Міс Україна 2016 Олександрі Кучеренко.

Також артистка зізналася, в якій найбільш високооплачуваній зйомці вона брала участь.

"Це була зйомка не в стилі ню. Я змогла собі дозволити квартиру. Кілька сотень доларів. Триста", – говорила зірка.

Крім цього Астаф'єва заявила, що була б не проти відродити гурт Nikita, проте не на довго. За словами артистки, якби вона не пішла від продюсера Юрія Нікітіна, то не була б такою щасливою, як зараз. Як стверджувала в інтерв'ю Даша, в гурті зірка отримувала не великий відсоток від гонорарів – менше 50%.

Коротко про знаменитість: Даша Астаф'єва стала відомою, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy (55th Anniversary Playmate). Також вона брала участь в українській "Фабриці зірок", була ведучою телеканалу М1. Крім цього, зірка з'явилася на обкладинці українського видання журналу Playboy і привернула увагу Х'ю Хефнера (1926 – 2017) – засновника і шеф-редактора журналу Playboy 2008 року.

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