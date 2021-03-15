Астафьева попала в больницу и перенесла операцию

Украинская певица и актриса Даша Астафьева рассказала, что у нее произошло внутреннее кровотечение. По словам знаменитости, несколько дней назад ей сняли швы.

Звезда решила призвать девушек быть внимательными к своему здоровью. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщила Астафьева, двое суток у нее болел живот из-за "женских дней", поэтому она принимала обезболивающие таблетки, которые не помогали.

"Ночью боль усилилась, продолжая пить обезболивающие, на все уговоры и просьбы я отказывалась ехать в больницу. Утром у меня должны были быть две важные съемки, мне очень не хотелось подвести людей", – написала певица.

В результате артистка оказалась в больнице, и врачи диагностировали, что у нее внутреннее кровотечение. Астафьевой сделали срочную операцию и спустя три дня ей сняли швы.

Певица предупредила всех девушек о том, что если что-то болит, то не нужно терпеть и ждать, а обратиться за помощью, так как оставаться с бедой один на один – это глупо.

Как сообщал OBOZREVATEL, старшую дочь украинской певицы, телеведущей и актрисы Оли Поляковой забрали в больницу. 16-летняя Мария опубликовала несколько stories в своем Instagram, когда ехала в машине скорой помощи.

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