Артем Пивоваров растрогал видео со своим маленьким фанатом из Мариуполя: родители мальчика поблагодарили артиста

Популярный украинский певец Артем Пивоваров на одном из своих концертов в Польше заметил в зале маленького поклонника, с которым, очевидно, уже общался ранее. Артист взял ребенка на руки и вышел с ним на сцену, после чего еще долго обнимал малыша, едва сдерживая слезы.

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Как рассказал сам Пивоваров, мальчик – из Мариуполя. По всей видимости, он выехал с родителями из оккупированного города и сейчас находится в безопасности. Трогательным роликом общения с ребенком музыкант поделился на личной странице в Instagram, чем довел своих поклонников до слез (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Мой дружаня из Мариуполя... Вижу будущее Украины в этих глазах", – прокомментировал исполнитель.

Сначала Пивоваров долго не выпускал мальчика с рук. Ходил с ним по сцене, продолжая петь и танцевать. Затем он просто крепко обнял маленького фаната, а тот в ответ нежно приобнял звезду своими крошечными ручками.

На память о концерте музыкант подарил мариупольцу свою личную вещь – снял с шеи украшение и надел на мальчика.

Такая умилительная картина не могла оставить фанатов равнодушными. В комментариях они писали: "Слова лишние. Очень искренне, настоящие эмоции, которые сложно сдержать", "Видели это вживую, это было до слез", "Какое у вас большое украинское сердце", "Боже, со слезами на глазах. Такая поддержка! Спасибо! Мариуполь – это Украина".

Трогательный комментарий оставила под роликом и мама маленького фаната: "Я и муж безгранично благодарим Артему за такие бесценные моменты для нашего Андрюши".

Как писал OBOZREVATEL, ранее во время выступления Пивоварова военный ВСУ сделал любимой предложение. Защитник вышел на сцену с букетом роз, пригласив девушку к себе, а затем стал на одно колено и вручил любимой кольцо.

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