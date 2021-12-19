Армения стала победителем 'Детского Евровидения-2021': что известно об обладательнице первого места. Видео

19 декабря в Париже состоялся один из самых масштабных и престижных песенных конкурсов среди юниоров "Детское Евровидение-2021". Страной-победительницей стала Армения. 14-летняя вокалистка Малена набрала 224 бала благодаря динамичному выступлению с песней Qami, qami ("Ветер, ветер").

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямой трансляции на телеканале "UA: Культура". Украинка Елена Усенко везет домой почетное шестое место.

Малена спела песню на родном языке. По итогам голосования профессионального жюри высшую оценку, 12 баллов, Армении присудили две страны – Польша и Португалия. 10 баллов певица из Еревана получила от Германии, Франции и Испании, 8 баллов – от Сербии. По результатам онлайн-голосования юная исполнительница получила 109 баллов. Именно такой большой результат позволил ей выбиться в лидеры.

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Отметим, что 14-летняя Малена была представительницей Армении на "Детском Евровидении" и в 2020 году, однако из-за объявленного в стране военного положения поучаствовать в конкурсе ей так и не удалось.

После того, как имя обладательницы первого места стало известно, Малена долгое время не могла прекратить плакать от счастья. Даже во время традиционного выступления победителя на бис она не успокоилась, поэтому пела со слезами на глазах.

Победа Армении значит, что "Детское Евровидение-2022" состоится именно в этой стране.

Украинка получила не менее высокие результаты и попала в шестерку лидеров.

OBOZREVATEL рассказывал ранее, как выступила представительница Украины на "Детском Евровидении" Елена Усенко. 14-летняя певица исполнила трек на родном языке, который написала сама.