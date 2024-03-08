Первой артисткой, устроившей танцы на костях в разрушенной и временно оккупированной российскими террористами Авдеевке, стала опальная рок-певица Мара. Она дала оккупантам концерт с песней о "русских людях", размахивая руками и микрофоном в катакомбах.

Перед этим приспешница Кремля зашла в храм Марии Магдалины, который, хотя и потерпел разрушения, все еще возвышается посреди развалин. Мара целенаправленно ехала к спецназу РФ, рассказали пропагандисты.

Авдеевка, где после оккупации не осталось даже света, еще не успела прийти в себя от активных боевых действий, как в город приехала исполнительница. Она на костях, в том числе, тысяч ликвидированных россиян, устроила глупое шоу с танцами.

Оккупанты ей аплодировали и снимали конвульсивные дергания на телефоны. В конце некоторые даже свистели артистке, которая сразу после 2014 года начала петь о намерении РФ "собрать свои земли".

С тех пор россиянка дала более 50 концертов оккупантам, которые уже 10 лет убивают, грабят, насилуют и пытают украинцев.

Примечательно, что "звезде" не подпевали. Это не удивляет, если знать, что ее "патриотические" песни собирают в среднем до 10 тысяч прослушиваний на YouTube.

Ранее OBOZ.UA писал, что прокремлевский певец Филипп Киркоров приехал во временно оккупированную Горловку, чтобы спеть перед ранеными российскими военными. Однако ему там были не рады.

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