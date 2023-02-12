''Антитіла'' мощно спели ''Фортецю Бахмут'' на фестивале Sanremo, напомнив, что Украина стоит. Видео

Украинская группа "Антитіла" выступила на самом известном фестивале в Италии "Sanremo". Артисты исполнили песню "Фортеця Бахмут" – о самой горячей точке на фронте в Украине. Композиция символизирует силу и несокрушимость украинского народа в борьбе за свободу.

Видео дня

Видео выступления опубликовали на официальной Instagram-странице "Антитіл". Выступление состоялось в последний день мероприятия – в субботу, 11 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские певцы стали специальным гостем масштабного музыкального фестиваля. На двадцатимиллионную аудиторию они напомнили, что борьба Украины с российским агрессором длится почти год, и что наше государство стоит и обязательно победит.

В частности, об этом сказал солист группы Тарас Тополя, который после полномасштабного вторжения России в Украину отправился парамедиком на передовую. Также он подчеркнул, что украинский народ борется за европейские ценности и принципы. К слову, коллектив в полном составе полгода служил в рядах ВСУ Харьковской области.

В подписи к видео выступления "Антитіла" добавили, что исполнили композицию "Фортеця Бахмут" от имени всего украинского народа.

"Украина стоит. Украина борется. Украина победит! Спасибо организаторам Sanremo 2023. Спасибо Силам Обороны Украины, послу Украины в Италии, Офису президента Украины и всему украинскому народу, от имени которого исполняли песню!" – говорится в подписи.

Ранее в коллективе рассказали, что для съемок клип на песню "Фортеця Бахмут" на три дня отправились в зону ожесточенных боев к украинским защитникам, где сняли видеоряд в композицию.

В песне группа спел о несокрушимом Бахмуте и его защитниках, за которых молятся украинцы. Через несколько часов клип просмотрели 15 тысяч зрителей, а релиз трека, состоявшийся неделей ранее, прослушали полтора миллиона пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тополя отметил, что украинцам следует готовиться к развалу России. По мнению артиста, на территории страны-агрессора образуются новые политико-территориальные единицы, а путинский режим наконец-то рухнет.

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