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"Антитіла" мощно спели "Фортецю Бахмут" на фестивале Sanremo, напомнив, что Украина стоит. Видео

Ольга Липич
Люди
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'Антитіла' мощно спели 'Фортецю Бахмут' на фестивале Sanremo, напомнив, что Украина стоит. Видео

Украинская группа "Антитіла" выступила на самом известном фестивале в Италии "Sanremo". Артисты исполнили песню "Фортеця Бахмут" – о самой горячей точке на фронте в Украине. Композиция символизирует силу и несокрушимость украинского народа в борьбе за свободу.

Видео дня

Видео выступления опубликовали на официальной Instagram-странице "Антитіл". Выступление состоялось в последний день мероприятия – в субботу, 11 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские певцы стали специальным гостем масштабного музыкального фестиваля. На двадцатимиллионную аудиторию они напомнили, что борьба Украины с российским агрессором длится почти год, и что наше государство стоит и обязательно победит.

''Антитіла'' мощно спели ''Фортецю Бахмут'' на фестивале Sanremo, напомнив, что Украина стоит. Видео
''Антитіла'' мощно спели ''Фортецю Бахмут'' на фестивале Sanremo, напомнив, что Украина стоит. Видео

В частности, об этом сказал солист группы Тарас Тополя, который после полномасштабного вторжения России в Украину отправился парамедиком на передовую. Также он подчеркнул, что украинский народ борется за европейские ценности и принципы. К слову, коллектив в полном составе полгода служил в рядах ВСУ Харьковской области.

В подписи к видео выступления "Антитіла" добавили, что исполнили композицию "Фортеця Бахмут" от имени всего украинского народа.

''Антитіла'' мощно спели ''Фортецю Бахмут'' на фестивале Sanremo, напомнив, что Украина стоит. Видео

"Украина стоит. Украина борется. Украина победит! Спасибо организаторам Sanremo 2023. Спасибо Силам Обороны Украины, послу Украины в Италии, Офису президента Украины и всему украинскому народу, от имени которого исполняли песню!" – говорится в подписи.

''Антитіла'' мощно спели ''Фортецю Бахмут'' на фестивале Sanremo, напомнив, что Украина стоит. Видео
''Антитіла'' мощно спели ''Фортецю Бахмут'' на фестивале Sanremo, напомнив, что Украина стоит. Видео

Ранее в коллективе рассказали, что для съемок клип на песню "Фортеця Бахмут" на три дня отправились в зону ожесточенных боев к украинским защитникам, где сняли видеоряд в композицию.

В песне группа спел о несокрушимом Бахмуте и его защитниках, за которых молятся украинцы. Через несколько часов клип просмотрели 15 тысяч зрителей, а релиз трека, состоявшийся неделей ранее, прослушали полтора миллиона пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тополя отметил, что украинцам следует готовиться к развалу России. По мнению артиста, на территории страны-агрессора образуются новые политико-территориальные единицы, а путинский режим наконец-то рухнет.

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