Анна Тринчер похвасталась ярким гардеробом и показала самую дорогую вещь

Украинская певица и актриса Анна Тринчер показала стильный гардероб и призналась, что самой дорогой покупкой являются ботинки на толстой подошве, купленные за 1300 долларов.

Об этом она рассказала в программе "ЖВЛ" на канале "1+1". (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Также знаменитость заявила, что считает себя шопоголичкой и любит носить одежду самых ярких цветов.

"В такие места, где принято что-то консервативное одевать, я люблю продемонстрировать что-то нестандартное. К примеру, в театр могу прийти в перьях, а в библиотеку – в ярком розовом костюме", – сказала исполнительница.

Несмотря на огромное количество вещей в шкафу, Анна объяснила, что с деньгами у нее бережные и ответственные отношения. С 15 лет девушка обеспечивает себя самостоятельно, поэтому покупать слишком дорогие вещи она может крайне редко.

Анна Тринчер показала самую дорогую покупку. Скриншот видео

Анна Тринчер показала гардероб. Скриншот видео

Анна Тринчер похвасталась гардеробом. Скриншот видео

Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа".

Как сообщал OBOZREVATEL, Санта Димопулос показала базовый весенний гардероб. Она приняла участие в проекте Vogue Choice, в котором продемонстрировала легкие и стильные образы.