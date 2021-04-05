Анна Трінчер похвалилася яскравим гардеробом і показала найдорожчу річ

Українська співачка і актриса Анна Трінчер показала стильний гардероб і зізналася, що найдорожчою покупкою є черевики на товстій підошві, куплені за 1300 доларів.

Про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ" на каналі "1+1". (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Також знаменитість заявила, що вважає себе шопоголіком і любить носити одяг найяскравіших кольорів.

"У такі місця, де прийнято щось консервативне одягати, я люблю продемонструвати щось нестандартне. Наприклад, в театр можу прийти в пір'ях, а в бібліотеку – в яскравому рожевому костюмі", – сказала виконавиця.

Незважаючи на величезну кількість речей в шафі, Анна пояснила, що з грошима у неї дбайливі і відповідальні стосунки. З 15 років дівчина забезпечує себе самостійно, тому купувати занадто дорогі речі вона може вкрай рідко.

Анна Трінчер показала найдорожчу покупку. Скріншот відео

Анна Трінчер показала гардероб. Скріншот відео

Анна Трінчер похвалилася гардеробом. Скріншот відео

Анна Трінчер – українська співачка і актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", фіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Санта Дімопулос показала базовий весняний гардероб. Вона взяла участь у проекті Vogue Choice, в якому продемонструвала легкі і стильні образи.