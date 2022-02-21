Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала о срочной "эвакуации" из дома посреди ночи

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, как в ночь на 21 февраля ей пришлось "эвакуироваться" из собственного жилища. В подъезде многоквартирного дома, где живет звезда сериала "Однажды под Полтавой", около 2:00 включилась пожарная сигнализация. Оказалось, это была всего лишь выходка пьяного мужчины, но все жильцы не на шутку перепугались.

О неприятном инциденте Саливанчук сообщила на своей странице в Instagram в формате сторис. Она призналась, что ее семья, как и соседи, оказались неготовыми к экстренной эвакуации, и при этом высказалась нецензурно.

"В два часа ночью включилась пожарная сигнализация. Вы представляете, что мы подумали в такое время?" – написала знаменитость.

"Орущая сирена заставляет жильцов совершить ночной вояж на улицу и познакомиться с соседями. А орущая сирена в контексте актуальной новостной повестки обеспечивает дальний свет в глазах всех соподъездников", – пошутила актриса.

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Саливанчук отметила: в итоге выяснилось, что нетрезвый мужчина не мог выйти из подъезда и начал жать на все подряд. "Он был в г**но", – отметила она.

"Пожарные, полиция, скорая, консьержка, дворник, куча соседей, да что говорить – даже я пол ночи не спала из-за того, что один тип прибухнул. Зато мы выяснили, готов ли дом к эвакуации, если что. Полнее всего состояние дел описывает слово "ни**я". Но мы исправимся. Так что спасибо за ревизию, неизвестный аватар", – с юмором описала звезда ситуацию.

Коротко о знаменитости:

Анна Саливанчук – театральная, телевизионная и киноактриса родом из Хмельницкой области. Со школьного возраста увлекалась творчеством, окончила музыкальную школу. Получила актерское образование в университете театра, кино и телевидения в Киеве.

В 2006 году начала театральную карьеру, а в 2010-м – впервые снялась на телевидении. Играла в полнометражных фильмах "Свингеры" и "Свингеры-2", "Матч", в сериалах "Сваты", "Женский доктор", "Нюхач", "Пес", "Однажды под Полтавой", "Пацики" и др..

С 2015 года замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. Супруги воспитывают двух сыновей: Глеба и Никиту.

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