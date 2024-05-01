ANNA ASTI оконфузилась в Волгограде: фанаты пошли посреди концерта, а 'шоу' спасла драка женщин

Российская певица, родившаяся в Черкассах, ANNA ASTI (Анна Асти) оконфузилась концертом в так называемом "городе-герое" Волгограде неудачным выступлением, ведь не оправдала ожидания поклонников. Зрители, пришедшие насладиться ее творчеством, говорят, что наиболее интересной была драка двух женщин, когда одна из них пыталась залезть на сцену.

Как пишут пропагандистские медиа, послушать ANNA ASTI пришли тысячи людей и один за другим выходили из зала среди концерта. Впрочем, ожидаемую "энергетику огня" получили лишь поверхностно, ведь, как говорят фанаты, им понравился ее сильный голос и танцы.

"Больше всего понравились танцы, сильный голос ASTI и драка двух женщин. Но энергетики, драйва, огня не было. Атмосферу пришлось создавать самостоятельно. Она очень много пустословила. О Волгограде сказала, что наш город очень жаркий и мы молодцы, что выстояли очередь", – рассказали посетители концерта.

Судя по отзывам, запроданка решила скорее устроить показ мод, чем развлечь поклонников. Это очень не понравилось россиянам, поэтому многие просто сбежали с мероприятия.

"Спела три песни – пошла переодеваться. Спела еще три – снова ушла. Мне показалось, что я попала на выступление Блиновской [российская блогерша-инфоцыганка]: "почувствуйте себя", "вспомните себя" и все такое. Она пыталась вести диалоги, но такое ощущение, что они прописаны, и она повторяет их на каждом концерте. У нас знакомые пошли посреди концерта. Некоторые так и не поняли, пела она "Царицу" или нет", – продолжила одна из зрителей.

Как мы уже упоминали, яркую концертную программу создала драка двух женщин, одна из которых решила вылезти на сцену к певице. Никто не вмешался в так называемое шоу, все молча наблюдали.

"Женщина хотела пролезть к сцене, а другая ответила ей: "Нет, я пришла сюда раньше, никуда ты не пролезешь, стой, где стоишь". Но женщина не послушала ее, а другая схватила за волосы и оттащила. Рядом стоял мужчина и весь концерт наблюдал за ними. Потом не выдержал, вернулся к ним, и такой: "Да как же вы…" – вспомнили зрители.

Стоит отметить, что на концерт ANNA ASTI в Волгограде собралось множество людей. Как пишут российские медиа, что взрослые, что подростки устраивали "толкучки", чтобы сфотографироваться под анонсировавшим событие плакатом.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица сбежала из России вместе с мужем после отмены концертов из-за "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Предательница решила переждать, пока скандал утихнет, чтобы снова вернуться к развлечению российской "элиты".

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