Анита Луценко впервые рассказала о встрече с хирургом, который обезобразил ее во время пластической операции

Популярная фитнес-тренер Анита Луценко в свое время имела операцию по удалению пупочной грыжи, которая прошла неудачно. Мотивационный эксперт призналась, какие выводы сделала для себя после хирургического вмешательства.

А также в интервью OBOZ.UA она впервые рассказала подробности встречи с исказившим ее хирургом. По словам Луценко, этот специалист входит в десятку лучших в Украине.

"Я не подавала исков в суд и никто мне не звонил тоже, – рассказывает Анита о коммуникации с медиком после операции. – Когда я обратилась к этому врачу с вопросами после операции, то не заметила никакой эмпатии или желания помочь. Он сказал, что все совершенно. Хотя идеально скорее было до операции, чем в результате".

Несколько месяцев назад тренер решилась на повторное хирургическое вмешательство – уже у другого хирурга: "Сейчас я в процессе реабилитации, и мой живот стал ближе к нормальному".

Анита Луценко говорит, что после случившегося сделала важный вывод: "Любая операция – это сверхважный шаг, к которому нужно всячески готовиться. Перед тем как решаться на такое, стоит "семь раз отмерить", собрать реальные отзывы о враче, посмотреть его работы, а не слепо доверять рекомендациям коллег и статусу. Думаю, что, идя на любую операцию, нужно также понимать, что результат может быть и плохим".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анита Луценко впервые показала фото, как ее изуродовал хирург из топ-10 лучших Украины, и объяснила, почему в последнее время скрывала свой живот.

Полное интервью с Анитой Луценко читайте здесь.

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