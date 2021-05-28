Ани Лорак в новом клипе появилась в откровенных образах. Видео

Украинская певица Ани Лорак, которая осела в Москве, презентовала новую песню под название "Раздетая" и клип на нее. Поклонники засыпали звезду комплиментами.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на официальном YouTube-канале. В нем она позировала в женственных и сексуальных образах: в белом платье с обнаженными плечами, золотистом наряде с откровенным декольте и бирюзовом с высокими разрезами. Клип артистка снимала на Мальдивах (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Раздетая" – это не просто песня, это гимн всех влюбленных. Верных, смелых, готовых преодолеть любые расстояния. Мы неспроста решили снимать это видео в одном из самых романтичных уголков планеты – на Мальдивах. Спасибо всей команде, которая работала над этим атмосферным клипом", – прокомментировала Лорак.

Фанаты тепло встретили новую песню и видео певицы, оставив много положительных комментариев под релизом. Смотрите некоторые из них:

"Клип на повторе! Настроение лета и тепла передаётся даже через экран! Какая же вы яркая, красивая и эффектная!", "Вот клип оправдал все ожидания! Супер", "Это великолепно", "Это божественно", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни Евровидение 2008 с композицией Shady Lady и заняла второе место.

Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Ани Лорак заявила, что пока она строила карьеру в Москве, ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу не просто изменял ей в Киеве, но и открыто появлялся с другими девушками на людях.