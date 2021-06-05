Ани Лорак в крохотном топе и обтягивающих лосинах показала подготовку к концерту. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая на данный момент живет и строит карьеру в России, продемонстрировала фигуру, позируя в обтягивающих лосинах и спортивном топе. Она рассказала, что фото было во время подготовки к ближайшему концерту.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала соответствующие снимки. Она позировала в спортивной форме черного цвета, на лице у нее был легкий макияж, волосы собраны в небрежный хвост. Завершали образ кроссовки, подобранные в тон ко всему наряду (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Поклонники были в восторге от хорошей физической формы артистки. Вот некоторые их комментарии:

Видео дня

"Красотка наша!", "Фигура бомба! Удачи тебе", "Какая же у вас идеальная фигура! Удачи сегодня!", "Невероятная женщина!", "Схожу с ума от вашей фигуры! Хорошего концерта Вам", "Какая красота", "Чудесная".

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008" с песней "Shady Lady" и заняла второе место.

С экс-супругом Муратом звезда познакомилась, когда отдыхала в Анталии. Тогда он работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

У нее есть дочь – София Муратовна Налчаджиоглу, которая появилась на свет в июне 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак в кожаных штанах засветила подтянутый пресс. Свой лук артистка подчеркнула выразительным макияжем глаз, тугим высоким хвостом и несколькими украшениями.