Ани Лорак сменила имидж 10-летней дочери и отвела ее в русскую школу. Фото

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, отвела свою дочь Софию в российскую школу. Артистка показала снимки с торжественной линейки.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "С 1 сентября. С Днем знаний. Пусть наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми", – написала певица.

Знаменитость позировала вместе с дочкой в классе у доски. Лорак была одета в черные джинсы-скини, косуху и ботильоны, а ее дочь София в школьной форме – клетчатой юбке плиссе и жакете с гербом гимназии.

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Отметим, что перед началом учебного года, София вместе с звездной мамой поэкспериментировали с имиджем и осветлила несколько прядей.

Поклонники пожелали Софии легкого учебного года и написали комплименты о внешности школьницы.

"Доця растет, а мамуля молодеет", "Какая уже взрослая. Хорошего учебного года", "Красавицы, удачи в новом году", "Красавицы. Сонечке успехов в учёбе, отличных оценок", "Две красавицы", – пишут люди.

Напомним:

Ани Лорак была замужем за бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, в браке с которым у них родилась София. Они поженились в августе 2009, а спустя 10 лет официально расторгли брак. Причиной тому стало видео, на котором Мурат в ночном клубе танцевал с другой девушкой и гладил ее бедра.

Певица долго не могла прийти в себя. Она признавалась, что это был очень сложный период в ее жизни. Сейчас Налчаджиоглу часто навещает дочь в Москве и вместе с тем начал появляться на публичных мероприятиях с бывшей женой.

Павловская гимназия, где учится София – одна из первоклассных школ в Москве и Подмосковье, где учатся звездные дети. Вместе с девочкой в этой гимназии учатся дочки Глюкозы, Александра Реввы и певицы Славы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ани Лорак платит более 350 тысяч гривен за обучение дочери в одной из самых элитных школ Москвы.