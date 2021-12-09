Ани Лорак раскритиковали в сети из-за лишнего веса и неудачного наряда. Фото

Известная певица из Украины Ани Лорак, которая сейчас проживает и строит карьеру в РФ, выступила на дискотеке "Танцы! Елка! Муз-ТВ!", которую телеканал планирует показать россиянам в новогоднюю ночь. Поклонников смутил выбор образа знаменитости. Они раскритиковали артистку за чрезмерную нескромность и отметили, что костюм подчеркнул ее лишние кг.

В пайетках, стразах и на высокой шпильке Каролина (настоящее имя певицы) показалась подписчикам в своих Instafram-stories. Активно начали публиковать фотографии звезды и на ее фан-аккаунте в соцсетях. В комментариях Лорак посоветовали подбирать наряды поскромнее, даже если они сценические (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На "красную дорожку" певица вышла в мерцающем комбинезоне с короткими шортами и глубоким декольте. На ногах у исполнительницы были колготки в драгоценных камнях, а также черные туфли на высокой шпильке.

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"Чем старее, тем дурнее", "Поправилась. Зачем так одеваться?", "Кто ей подобрал этот костюм?", "Прикид угар", "Как-то безвкусно стала одеваться", – комментировали фотографии Лорак в соцсетях.

Нашлись и те, кто оценил яркий лук артистки, отметив, что подобные концертные наряды необходимы для более эффектных выступлений на сцене.

Знаменитая украинка часто делится снимками тонкой талии и подкаченных ягодиц, сделанных в спортзале. Однако поклонники обратили внимание на небольшой животик и бока певицы.

Отметим, что знаменитость часто обвиняют в использования фотошопа. С помощью редакторов она делает стройнее фигуру, корректирует размер глаз, губ и носа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак поделилась с поклонниками видео, которое вызвало бурное обсуждение в сети. Фанаты пишут, чтоартистка очень изменила лицо с помощью пластики и многочисленных инъекций, чем испортила свою естественную красоту и стала похожей на Успенскую и Распутину.