Ани Лорак показала поклонникам умилительное видео с новым членом семьи

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как играется с новым членом семьи – собакой по кличке Тоша.

Животное пыталось отобрать тапок артистки. Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на видео видно, как маленькая собачка пытается выхватить зубами белый тапок у Лорак. В результате у него это получилось, и он стал играть с ним.

Сама певица в конце ролика пыталась отругать пса, на что тот радостно вилял хвостом вокруг нее.

Стоит отметить, что собака является породы мальтипу. Это наполовину той-пудель, наполовину – мальтийская болонка.

Порода расценивается как дизайнерская, но остается не признанной международными кинологическими ассоциациями.

Кроме того, собаки породы мальтипу небольших размеров. Взрослые питомцы весят в пределах 5 кг, а их высота не превышает 28 см.

Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои стройные длинные ноги.