Ани Лорак показала, как готовится к выступлению в Одессе: жду с нетерпением

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, выступит в одесском ночном клубе ITAKA 16 и 17 августа. Она призналась, что с нетерпением ждет встречи с украинскими слушателями.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала stories, в котором показала роскошный букет цветов. Поклонникам она пообещала, что они услышат свои любимые хиты, а также песни на украинском языке (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Спасибо огромное за цветочки! Любимая Одесса, встречаемся вечером на концерте!" – произнесла исполнительница за кадром.

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Известно, что на мероприятии планируется усиленная охрана в связи с угрозами националистов. Об этом заявил организатор концертов в Одессе Артем Вознюк.

"Мы будем привлекать МВД и обеспечивать безопасность тех, кто придет послушать любимую артистку. Такие же меры предосторожности, насколько мне известно, будут и на концертах Лободы и Басты. Я надеюсь, что угрозы, которые несутся в мой адрес, останутся на бумаге и в социальных сетях. Кстати, они уже подсуетились и внесли меня на "Миротворец", – сказал мужчина.

Стоимость билетов стартует от 900 гривен и доходит до 7750 гривен за одного.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008" с песней "Shady Lady" и заняла второе место.

С экс-супругом Муратом звезда познакомилась, когда отдыхала в Анталии. Тогда он работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

У нее есть дочь – София Муратовна Налчаджиоглу, которая появилась на свет в июне 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк иронично отреагировал на анонс концерта Каролины и создал собственный вариант плейлиста хитов, которые будет выполнять певица. "1 Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я – певица. 6. Я с русским даже в баню. 7. Кто платит, тот и дорогой. 8. Володя – всегда! 9. Мне 42, но думать – ничем. 10. А чем вы лучше, если вы здесь? " – написал он.