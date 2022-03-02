Ани Лорак отменила все концерты в Украине, России, Египте и Турции

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России много лет, отменила все свои предстоящие концерты в Украине, России, Египте и Турции. Самое ближайшее ее выступление должно было состояться в среду, 2 марта, в Санкт-Петербурге (Россия).

Соответствующее заявление она сделала на личной странице в Instagram-stories. "Все предстоящие концерты отменены", – коротко написала артистка.

Отметим, что певица опубликовала новость об отмене всех грядущих концертов, спустя три часа, после того, как сказала, что концерта в Санкт-Петербурге не будет. На аккаунте фанатов Лорак написали подробнее об отмене выступлений.

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Например, в марте исполнительница должна была выступить Санкт-Петербурге, Сочи, Воронеже, Ростове-на-дону, Краснодаре, Светлогорске и в Египте. В апреле Ани Лорак собиралась дать концерт в Хабаровске и Владивостоке, а в мае – Харькове, Запорожье и Херсоне. В июне было запланировано одно выступление в Санкт-Петербурге, в июле – Анталия (Турция), а в ноябре в Барнауле, Новосибирске, Красноярске и Иркутске.

"Таким образом, тур "THE BEST" продолжит гастролировать с 21 октября 2022 года в городе Лемго, Германия. Также, обещанного летнего концерта в Одессе тоже не будет", – говорится в сообщении.