Ани Лорак назвала сумму, которую ей готовы заплатить за эротическую фотосессию. Видео

Украинская певица Ани Лорак, которая на данный момент живет и строит карьеру в России, призналась, что за обнаженные фото для мужских журналов ей готовы заплатить от 500 тысяч рублей (около 187 тыс. грн) до 1 миллиона рублей. Она также уточнила, что подобные предложения ей поступают периодически.

Об этом исполнительница рассказала в прямом эфире "Русского радио" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она объяснила, что категорически отказывается от пикантных фотосессий. Однако конкретную причину артистка называть не стала.

"Периодически обращаются всевозможные издания. Даже какие-то деньги предлагали. Предлагают тысяч 500 рублей (около 187 тыс. грн), даже 1 миллион. Миллион – это значит hot", – сказала Ани Лорак.

Видео дня

(width) 100%

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008" с песней "Shady Lady" и заняла второе место.

С экс-супругом Муратом звезда познакомилась, когда отдыхала в Анталии. Тогда он работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

У нее есть дочь – София Муратовна Налчаджиоглу, которая появилась на свет в июне 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак в кожаных штанах засветила подтянутый пресс. Свой лук артистка подчеркнула выразительным макияжем глаз, тугим высоким хвостом и несколькими украшениями.