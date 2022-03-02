Ани Лорак на шестой день войны вспомнила, что она украинка, но о нападении России не сказала ни слова

Известная украинская певица Ани Лорак, живущая и работающая в России уже много лет, опубликовала пост в социальной сети, в котором не сказала ни слова о стране-агрессоре. Знаменитость заявила, что она украинка и ее родные находятся под обстрелами в Украине.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Мои любимые братья и сестры! В Украине идет война! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди, и что самое страшное – дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев", – написала артистка.

Она отметила, что сопереживает украинцам, находящимся под обстрелами российских войск, а также тем, кто "страдает от этого ужаса".

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"Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!" – призвала Ани Лорак.

Напомним, что утром 24 февраля Россия вторглась в Украину с войной. Российские войска начали вести интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также по аэродромам в ряде городов и военным объектам ВСУ.

28 февраля армия страны-агрессора нанесла ракетные удары по жилому пятиэтажному дому в Василькове Киевской области. В результате погибли два человека. На следующий день, 1 марта, российские оккупанты накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела в центр города, на площадь Свободы.

В среду, 2 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции в Харькове, а также оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом в Ирпене Киевской области.