Легендарную картину Ван Гога впервые представят публике

Картина Винсента Ван Гога, изображающая уличную сцену Парижа, будет впервые показана публике. Она долгое время пробыла в частной коллекции французской семьи.

Работа написана в 1887 году, когда Ван Гог жил со своим братом Тео в Париже. Как стало известно, картина будет выставлена аукционным домом Sotheby's в Амстердаме, Гонконге и Париже, а в следующем месяце будет продана. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Аукционный дом оценил произведение искусства от 5 до 8 миллионов евро. На картине под названием "Уличная сцена на Монмартре" изображены мужчина и женщина, идущие мимо забора с ветряной мельницей на заднем плане.

Аукционный дом сообщил, что картину видели в каталогах, но никогда не выставляли на всеобщее обозрение.

Отмечается, что Ван Гог прибыл в Париж в 1886 году. Он покинул город в 1888 году, заявив, что устал от суеты парижской жизни. Он переехал на юг Франции, где отрезал часть уха во время психического заболевания. Позднее художник застрелился и умер под Парижем 29 июля 1890 года.

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