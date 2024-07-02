Анджелина Джоли и Кристина Агилера испугали поклонников поразительным похудением. Фото до и после

Американская актриса Анжелика Джоли и певица Кристина Агилера испугали фанатов своим низким весом на фоне скандального препарата "Оземпик", которым пользуются звезды, чтобы за считанные недели похудеть. И хотя первая почти всегда была хрупкой, вторая "путешествовала" от пышных форм к худобе, что и настораживает поклонников.

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Как сообщает In Touch, Джоли часто пользуется своим низким весом, ведь это обязательно повлечет за собой волну комментариев в сети и привлечет к ней внимание. Инсайдеры предполагают, что актриса при росте 177 метров весит всего 45 килограммов.

"Анджелина знает, что она очень худая. Она также знает, что если наденет откровенное платье, все будут говорить о том, как она выглядит. Она практически приглашает людей комментировать ее вес, одевая такие платья, которые делают его такой стройной. Это выглядит так, словно она голодна во внимание", – отмечает источник.

Внимание общества к худобе Джоли привлекла своим выходом на красной дорожке премии Tony Awards 2024. Знаменитость надела нестандартное светло-бирюзовое платье без бретелей Versace с корсетным лифом с драпировкой, дополненным бархатной накидкой. Актриса дополнила образ макияжем в коричневых оттенках и золотыми аксессуарами.

В свою очередь, 43-летняя Кристина Агилера продемонстрировала в Instagram изысканное видео, как она расхаживает вдоль деревьев в платье цвета фуксия. Daily Mail утверждает, что певица похудела за последний год на 18 килограммов.

В комментариях свою обеспокоенность выразили фанаты Агилеры:

"Черт возьми, она потеряла весь этот сексуальный вес, надеюсь, что она счастлива".

"Операция и "Оземпик" помогли ей выглядеть на самом высоком уровне".

"Что произошло со всем тем хорошим весом, который она имела?"

Еще 14 лет назад In Touch сообщал, что Кристина Агилера всегда придирчиво относилась к своему телу. Она регулярно занималась спортом, чтобы быть в лучшей форме. К тому времени тренировки были частью ее жизни не менее двух дней в неделю. А вот излюбленными видами спорта были бокс, йога, силовые тренировки и упражнения на кардио.

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