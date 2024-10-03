Андрей Данилко показал, как праздновал свое 51-летие с 'мамой' Верки Сердючки. Фото

Звезда украинского шоубиза Андрей Данилко (под сценическим именем Верка Сердючка) накануне отпраздновал свой 51 день рождения в кругу самых близких людей. С ним в этот праздник были "мама" Верки Сердючки – Инна Белоконь – и бывший член команды, прозванный "зайцем", – Дмитрий Волканов.

Видео дня

Скромное празднование проходило в ресторане, а пригласили на ужин самых важных людей. Сначала Андрей Данилко опубликовал в InstaStories фото в стиле палароид, на котором он позирует с Белоконь.

Знаменитости для фотосессии кривляли гримасы на камеру. Данилко увековечил память об этом дне, записав на фото дату: 02.10.2024. Он также дорисовал сердце, якобы отметив, что вечер провел с удовольствием.

Позже Дмитрий Волканов, певец, ранее бывший "зайцем" в команде Верки Сердючки, опубликовал совместное черно-белое фото с Данилко и Белоконь. Все трое артистов для памятного кадра вытянули язык и одновременно улыбались.

"Эндрю, с днем рождения", – подписал Волканов и Белоконь это фото.

Что интересно, Данилко даже свой день рождения праздновал в любимом образе – свитшот от бренда Adidas, черная кепка и медицинская маска. Ранее артист объяснял, почему постоянно и почти на все мероприятия одевает такой образ. В темной одежде звезде наиболее комфортно, а спортивные вещи для него контрастом от ярких брендов, которые носит его персонаж Верка Сердючка.

"На сцене выступает Сердючка, а я закулисный персонаж. Вот Сердючка может быть в разных ярких костюмах, у Versace или Dolce & Gabbana. Наверное, мне нужен этот контраст, и в темном мне комфортно. Я очень люблю Adidas", – признавался певец.

Ранее OBOZ.UA также писал, почему Андрей Данилко всегда носит медицинскую маску на подбородке: дал обещание в начале полномасштабной войны и не может его нарушить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!