Андрей Бедняков засветился в деоккупированном селе на Харьковщине и обратился к украинцам: убирайте от себя 'вату'

Украинский телеведущий Андрей Бедняков посетил деоккупированный поселок Боровая в Харьковской области. На фоне разрушенного российскими террористами здания, 37-летний шоумен обратился к местным жителям и всем согражданам.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-канале медиа "Думка". На обнародованной записи звезда отметил, что харьковчане дарят ему особую уверенность, ведь, несмотря на все ужасные события, продолжают развиваться.

"Железный, стальной Харьков. Держитесь, работайте и дальше, потому что вы вселяете уверенность. Когда ты приезжаешь и видишь, что открываются новые заведения, кофейни, люди идут покупают кофе, круассаны, едят в заведениях – это мотивирует", – сказал ведущий.

Кроме того, Андрей Бедняков дал очень важный совет всем украинцам. Он призвал вычеркивать из своей жизни людей, которые до сих пор не имеют четкой позиции и положительно относятся к стране-агрессору России.

"Максимально убирайте "вату", если видите возле себя. Таких людей нужно убирать, ну в хорошем смысле этого слова. Вот тех, кто оттуда лезет (из России. – Ред), убирают другие люди, а вы убирайте эти все мысли. Нам это не нужно", – отметил шоумен.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года российские террористы зашли на территории поселка Боровая в Изюмском районе Харьковской области. Около шести месяцев населенный пункт находился под оккупацией. К счастью, в октябре этого же года украинским защитникам удалось освободить поселок, однако он до сих пор подвергается постоянным обстрелам.

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