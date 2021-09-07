Андре Тан трогательно поздравил экс-жену с днем рождения: прекрасная женщина, восхищаюсь

Украинский дизайнер Андре Тан трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую супругу Алину Харечко. Знаменитость заявил, что он восхищается ею, и она всегда была для него преданным другом.

Также стилист поблагодарил экс-возлюбленную за дочь. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.

"Особенный день. В этот день родился человек, которым я всегда буду безгранично восхищаться. Ты всегда была моим самым преданным и надежным другом. И самое главное – любящей матерью. Ты подарила мне прекрасную дочь, которую я люблю больше жизни. Спасибо тебе за это", – написал дизайнер в сети.

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Также он отметил, что многим обязан Алине. Тан пожелал ей успехов во всех начинаниях и настоящего женского счастья.

"Процветания и успешных продаж твоему бренду Homewings. Я верю, у тебя все получится! Дорогая, с днем рождения! Ты прекрасная женщина", – подытожил стилист.

Стоит отметить, что Андре Тан и Алина Харченко поженились в 2012 году тайно, на Мальдивах. В 2016 году у пары родилась дочь София.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андре Тан признался, что ему было очень трудно пережить развод со своей супругой Алиной. По его словам, они решили разорвать отношения из-за частых ссор.