Андре Тан трогательно поздравил экс-жену с днем рождения: прекрасная женщина, восхищаюсь

София Ковнир
София Ковнир
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Андре Тан трогательно поздравил экс-жену с днем рождения: прекрасная женщина, восхищаюсь

Украинский дизайнер Андре Тан трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую супругу Алину Харечко. Знаменитость заявил, что он восхищается ею, и она всегда была для него преданным другом.

Также стилист поблагодарил экс-возлюбленную за дочь. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.

"Особенный день. В этот день родился человек, которым я всегда буду безгранично восхищаться. Ты всегда была моим самым преданным и надежным другом. И самое главное – любящей матерью. Ты подарила мне прекрасную дочь, которую я люблю больше жизни. Спасибо тебе за это", – написал дизайнер в сети.

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Также он отметил, что многим обязан Алине. Тан пожелал ей успехов во всех начинаниях и настоящего женского счастья.

"Процветания и успешных продаж твоему бренду Homewings. Я верю, у тебя все получится! Дорогая, с днем рождения! Ты прекрасная женщина", – подытожил стилист.

Стоит отметить, что Андре Тан и Алина Харченко поженились в 2012 году тайно, на Мальдивах. В 2016 году у пары родилась дочь София.

Андре Тан и его бывшая жена Алина Харечко

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андре Тан признался, что ему было очень трудно пережить развод со своей супругой Алиной. По его словам, они решили разорвать отношения из-за частых ссор.

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