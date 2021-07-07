Андре Тан назвал развод самым страшным и переломным моментом в жизни

Украинский дизайнер Андре Тан признался, что ему было очень трудно пережить развод со своей супругой Алиной. По его словам, они решили разорвать отношения из-за частых ссор.

Знаменитость отметил, что в период развода он лежал две недели в постели на съемной квартире и просто смотрел в потолок. Об этом Тан рассказал в интервью Маше Ефросининой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, пара разводилась в период карантина и на тот момент дизайнер думал, что его жизнь закончилась.

"Я лежу, у меня текут слезы. Я не понимаю – у меня есть бизнес или его уже нет, чем я дальше буду заниматься. И это был самый страшный и переломный момент в моей жизни", – заявил Тан.

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Тогда стилист даже задумывался сменить профессию и стать фотографом или дизайнером интерьеров. Справиться с депрессией Тану помогла подруга, которая смогла найти к нему подход.

Знаменитость добавил, что в разводе виноваты как он, так и его супруга. По словам Тана, между ними также закончилась любовь.

"Если бы мы хоть немного думали о наших отношениях, то думаю, мы бы их сохранили. Но с другой стороны, в последнее время у нас было так много скандалов, что когда наша Соня стала между нами и попросила, чтобы мы не ссорились, я тогда понял, что все. Пусть ребенок будет счастлив и не будет видеть тех ссор", – сказал дизайнер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга украинского дизайнера Андре Тана, Алина Харечко, с которой стилист разводится после девяти лет брака, поблагодарила мужа за прожитые годы. Также женщина отметила, что они вместе построили "классный бизнес и сеть с 3-х до 52 магазинов ATAn, и родили очень красивую дочку".