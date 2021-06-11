Девушка перевоплотилась в звезду 90-х Памелу Андерсон. Фото

Девушка по имени Полли перевоплотилась в американскую актрису Памелу Андерсон. Для этого было потрачено семь часов усердной работы.

Так, волосы девушки заплели в сетку и надели блондинистый парик. Также на него сверху нанесли лак, чтобы увеличить объем. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что скопировать брови Андерсон было сложно, так как в то время они у нее были тонкие и приподнятые. В результате визажист справился со своей задачей и использовал для этого карандаш и фиксирующий гель.

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На лицо Полли нанесли матовую основу коричневого оттенка, а также использовали контурную палитру, чтобы выразить скулы и нос, как у известной актрисы.

Кроме того, девушке надели накладную грудь большого размера, выделили глаза с помощью палитры теней для век, черной подводки-карандаша с гелевой краской и туши для ресниц.

Также Полли дали копию культового красного купальника Андерсон и нанесли автозагар.

Коротко о знаменитости:

Памела Андерсон – американская актриса и фотомодель канадского происхождения. В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.

С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

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