Анатолий Анатолич высказался о языковом вопросе и ответил на хейт Лободы, которая поет по-русски за границей

40-летний ведущий Анатолий Анатолич высказал свое мнение относительно языкового вопроса, который, по его словам, сегодня актуален как никогда. Знаменитость отметил, что гражданам нашей страны следует отказаться от русского, и пытаться изо всех сил защищать и оберегать соловьиный.

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Соответствующий пост появился на странице ведущего в Instagram. Шоумен признался, что в свое время достаточно активно общался на языке страны-агрессора, однако сейчас не хочет его даже слышать.

"Языковой вопрос актуален (а на самом деле никуда не исчезал). Я вырос в Кривом Роге. Русифицированном городе. Где мне не показывали и не рассказывали о значении родного языка. Я это понял сам во взрослом возрасте. Все прикольное и модное было на русском на ОРТ, а все отстойное было на УТ-1. Я помню 2004 год. Как я студентом стоял на Криворожском майдане. И между собой мы впервые говорили на украинском. Я помню, как попал на радио ХитФм. Когда соврал, что свободно владею украинским. А потом начал его учить, потому что очень хотел работать на радио", – поделился звезда.

Как отметил Анатолий Анатолич, "всплеск любви" к родному языку среди украинцев произошел в 2014 году, однако, к сожалению, продолжался недолго. Шоумен вспомнил, что уже в 2016-м многие граждане нашего государства снова начали общаться на русском, более того, фанатели от творчества артистов из РФ. В доказательство этому он привел концерт россиянина Басты в Киеве, состоявшийся в 2021-м. Он отметил, что тогда большое количество слушателей посетили мероприятие, а против него выступили всего несколько активистов. Ведущий признался: в то время сам посещал концерты исполнителей из РФ, за что ему стыдно.

Анатолий Анатолич отметил, что в 2022 году ситуация слегка повторилась. После начала полномасштабного вторжения почти все украинцы перешли на соловьиный, однако сейчас все изменилось.

"Снова вижу и слышу все больше русского. Потому что так "удобно". И у моих детей в школе в частности. Потому что так вероятно общаются дома. Я тоже иногда перехожу в разговоре, когда со мной человек говорит на русском. Иногда забываю, иногда понимаю, что так действительно человеку удобнее. Но не хочу. Не хочу чтобы мои дети говорили на этом языке. Хочу чтобы они переходили на английский, французский. Без языка Достоевского проживу. К тому же мало кто его читал из тех, кто так говорит. Я читал, к слову, в свое время. Как по мне Кинг в 100 раз интереснее. Украинский снова надо защищать. Опять надо спасать от нас самих. Я хочу напомнить важное. Один из основных месседжей оккупантов – защита русскоговорящего населения. Ждете защиты от русских? Ну-ну", – подытожил шоумен.

Большинство подписчиков Анатолича разделили его отношение к языковому вопросу, однако нашлись и те, у кого пост вызывал неоднозначные эмоции. Один из пользователей сети напомнил шоумену, что его кума – Светлана Лобода не отказывается от российского репертуара и исполняет его за границей. Юзер написал: "А почему вы этого Светлане Лободе не скажете? Она понимает ценность родного языка, так почему же в дальнейшем продвигает в мир русский? Вопрос риторический".

На хейт в сторону артистки Анатолий Анатолич имел довольно четкий ответ: "Вам показать нашу переписку на украинском? Она живет не в Украине. Здесь у нее украинские песни. Это ее дело, что она делает за рубежом. В Казахстане, Прибалтике, Азербайджане и других странах. Это ее рынок. Не в России же заметьте".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анатолич прошелся по Волошину и другим беглецам, которые учат жителей Украины.

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