Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом и рассекретил имя ребенка. Фото

Супруга известного шоумена и телеведущего Анатолия Анатолича Юлия родила сына, которого назвали Нил. Это третий ребенок в их семье, пара воспитывает двоих дочерей – Алису и Лолиту.

О радостном событии супруги сообщили в личном блоге в Instagram. Они также опубликовали первое семейное фото с новорожденным (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы с Юлой стали родителями в третий раз. Сегодня, 20 июля, в 13.13 у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвкушаю – умный и с хорошим чувством юмора. Я впервые присутствовал на родах и это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и еще куча других эпитетов", – написал Анатолий Анатолич.

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"Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками", – рассекретила подробности уникального имени Юлия.

Коротко о знаменитости:

Анатолий Анатолич – украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер".

Анатолий и его супруга Юлия поженились 16 апреля 2011 года. В то время девушка работала PR-агентом украинской певицы Светланы Лободы, которая сейчас живет и работает в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Анатолич подарил своей супруге Юлии элитный автомобиль – Мерседес Гелендваген. В результате знаменитость нарвался на критику в сети. Поклонники разделились на две группы. Одни стали радоваться за и восхищаться подарком Анатолича, а другие – критиковать и засыпать его негативными комментариями.