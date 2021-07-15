Украинцы отчитали Анатолия Анатолича за 'гелик' для беременной жены: откуда у тебя такое бабло

Известный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич подарил своей супруге Юлии элитный автомобиль – Мерседес Гелендваген. В результате знаменитость нарвался на критику в сети.

Многие пользователи задаются вопросом, откуда у телеведущего деньги на такую машину. Об этом OBOZREVATEL стало известно на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В сети поклонники разделились на две группы. Одни стали радоваться за и восхищаться подарком Анатолича, а другие – критиковать и засыпать его негативными комментариями.

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"Обалдеть!", "Поздравляю! Респект!", "А ума стало больше?", "Понты, понты…", "У меня один вопрос: откуда у тебя такое бабло? Вроде не звезда и не очень популярный. Ответь, если мужик", "Ну красавчик, Анатолич, достойный подарок жене. Что-то на богатом", – пишут люди в сети.

К слову, Анатолий и его супруга Юлия поженились 16 апреля 2011 года. В то время девушка работала PR-агентом украинской певицы Светланы Лободы, которая сейчас живет и работает в РФ. У супругов есть две дочери: девятилетняя Алиса и семилетняя Лолита.

Анатолий Анатолич – украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящая фамилия Яцечко) заявил, что в третий раз станет папой. Анатолий опубликовал фото с беременной женой Юлией и детьми.