Анатолич случайно познакомился с канадцем, который привез в Украину чемоданы с медицинской помощью: разговор с иностранцем довел его до слез

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич в поезде случайно познакомился с канадцем, который вез боевым медикам необходимые медицинские препараты на десятки тысяч долларов. Его семья приютила у себя украинских переселенцев, поэтому гражданин Канады по имени Рон не понаслышке знает о трагедии мирного украинского народа.

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Просматривая смонтированное видео, Анатолич не сдержал слез. Ролик появился в его Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

За чашкой чая ведущий разговорился с соседом и спросил, что заставило его улететь за тысячи километров от дома в страну, где идет война. Как выяснилось, о нуждах медиков и горе украинцев семье канадцев рассказали переселенцы.

"Это просто неправильно – то, что происходит. Мы не можем оставаться в стороне и оставить Украину в одиночестве с российской тиранией. Мы, как семья, делаем все возможное. Хотелось бы делать больше", – сказал Рон со слезами на глазах.

Анатолич ответил ему, что для украинцев очень важно понимать, что они не одиноки, и многие люди по всему миру помогают в борьбе с российской агрессией.

Просматривая смонтированный ролик, ведущий не сдержал слез. Он подчеркнул, что не стоит забывать, сколько за границей таких неравнодушных людей, которые беспокоятся о судьбе украинцев и помогают им бороться за независимость и свободу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Анатолич объяснил, как санкции СНБО, якобы безразличные российским культурным деятелям и предателям Украины, принесут им проблемы не только в нашей стране, но и за рубежом.

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