Анастасия Приходько встала на защиту Меладзе после скандала о домогательствах

Украинская исполнительница Анастасия Приходько прокомментировала скандал о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе, о чем ранее заявили Ани Лорак и Оля Полякова. Приходько опровергла эту информацию, сказав, что "ей такие предложения не поступали".

Таким откровением звезда поделилась в интервью изданию "Вести". Также заявила, что была в полном недоумении от того, почему артистки решились об этом говорить только сейчас. В этом Приходько увидела лишь повод поддержания популярности (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"От Константина мне не поступали предложения "на экран – через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны"! Это зацепило в первую очередь мою честь. Я не знаю, какие отношения были у нее с ним. Но у меня с ним отношения были совсем другими. К тому же я не веду себя так, чтобы у кого-то даже мысль закрадывалась мне такое предложить!" – объяснила подробнее артистка.

"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности", – резюмировала она.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова записала видео-поддержку в адрес певицы Ани Лорак, которая ранее заявила о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Так, Полякова призналась, что столкнулась с аналогичной ситуацией.