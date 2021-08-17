Анастасия Приходько поскандалила с блогером: мне не нравятся накрашенные мальчики в юбках

34-летняя украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно угодила в скандал из-за того, что высмеяла мужчин, переодевающихся в женщин, в новом интервью продолжила заявлять, что ей не нравятся накрашенные мальчики в юбках и с маникюром. Артистка решила выяснить отношения с блогером Олегом Машуковским и поговорить о популярной соцсети TikTok.

В шоу, которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ, блогер отвечая на заявление Анастасии привел в пример шоумена Андрея Данилко, который выступает в жанре травести-дивы. Машуковский заявил, что появляется перед публикой точно в таком же стиле.

"У меня это тоже, как у Данилко, элемент шоу. Я также могу надеть платье и сняться в видео, по приколу. Ты осудила мой образ травести-дивы и выставила к себе в Instagram-Stories на показ. Хотя тебе нравится образ Верки Сердючки", – сказал Машуковский.

Видео дня

Ведущий шоу Слава Демин сказал, что Олег позиционирует себя как бисексуал, что сам блогер поспешил подтвердить. После этого, Машуковский назвал певицу сексисткой и гомофобкой.

"У тебя будто бы стереотипная книга в голове и ты так мыслишь", – сказал блогер.

Отвечая на вопрос ведущего: "Что плохого в мужчинах, которые выглядят "не по-мужски", Анастасия ответила:

"У совсем юных мальчишек еще не совсем стабильная психика и когда они видят вот это, у них закладывается не правильное мышление. Ведь на самом деле природой дано совершенно другое. И когда идет массовая пропаганда того, что мальчики могут ходить в платьях и это нормально – я как мать не считаю это таковым", – сказала артистка.

Отметим, что у певицы подрастают трое маленьких детей, которые пока что не знают о TikTok, и Анастасия всячески заявляет, что ей не хочется, чтобы они погружались в эту среду.

В финале у Приходько спросили, что она сделает с сыновьями, если те начнут подражать Олегу.

"Мне ничего не останется, как поддержать, потому что это мои дети", — сказала Анастасия, подчеркнув, что не хотела бы доводить до этого.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Приходько поделилась с поклонниками кадрами, на которых засветилась со своим супругом Александром. Пара показала, как отпраздновала 6-летие сына Гордея.