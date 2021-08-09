Анастасия Приходько показала редкие фото мужа

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками кадрами, на которых засветилась со своим супругом Александром. Пара показала, как отпраздновала 6-летие сына Гордея.

На фото они выглядели очень счастливыми. Соответствующие снимки исполнительница разместила на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Приходько позировала на камеру с возлюбленным в обнимку. Они смотрели на своего подросшего сына и улыбались. День рождения ребенка пара решила отметить в загородном парке возле водоема. Мероприятие прошло в стиле мультфильма про Губку Боба.

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На одном из кадров видно, как певица расчувствовалась и заплакала, а ее супруг Александр вытирал ей слезы.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть трое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, 6-летний сын Гордей и сын Лука от второго супруга, бизнесмена Александра.

Приняла участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звезд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с украинско-русской песней "Мамо". В октябре 2018 года объявила об уходе со сцены, а 24 февраля 2021 года знаменитость вернулась на эстраду.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Приходько поделилась с поклонниками роликом, на котором продемонстрировала, как выглядела в 16 лет и проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Тогда у артистки были светлые волосы.